Пенсионер в спортивном костюме и тапочках пропал в Саратове

В Саратове разыскивают 73-летнего Юрия Серова. Пенсионер ушел из дома 13 мая и до сих пор не вернулся. Информацию о пропавшем опубликовали на форуме поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, лысый, глаза карие. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

Был одет в спортивную куртку на замке, черный лонгслив, черные спортивные брюки с лампасами, темно-синие тапочки и черную бейсболку. Волонтеры просят всех, кто видел похожего человека, сообщить об этом.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Серова, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.