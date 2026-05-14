НовостиОбщество14 мая 2026 8:48

Бастрыкин затребовал доклад о дороге в Малой Поливановке в Саратове

СК возбудил дело о нарушении прав жителей Малой Поливановки
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей микрорайона Малая Поливановка в Саратове. К нему поступило обращение: дорога, ведущая к домам, находится в непригодном состоянии, асфальт разрушается, образовались ямы и колеи, проезд затруднен. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах по восстановлению прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.