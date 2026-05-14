Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 8:47

В Саратове сокращен маршрут автобуса № 25

В Саратове автобус №25 больше не ходит до улицы Грибова
Источник:kp.ru

В Саратове сокращен маршрут следования автобуса № 25. Если раньше автобусы ходили от поселка Затон до улицы Грибова, то теперь второй конечной остановкой стал железнодорожный вокзал. Доехать до улицы Грибова на этом маршруте больше нельзя — пассажирам приходится пересаживаться на троллейбус № 16.

На маршруте работают 4 автобуса с интервалом 15–20 минут. Движение от поселка Затон начинается в 6:00, последний рейс отправляется в 18:00. Стоимость проезда — 48 рублей, льготы сохранены.

Причина изменения маршрута не уточняется, администрация города ситуацию не комментирует.