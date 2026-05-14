В Ртищевском районе при пожаре погиб 85-летний мужчина

В Ртищевском районе следователи СК устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб 85-летний мужчина. Возгорание частного дома на улице Школьная в селе Елань обнаружили соседи 13 мая. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, но после тушения внутри здания нашли тело пожилого мужчины.

Ртищевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку. Следователь СК осмотрел место происшествия. Причины пожара и гибели человека устанавливаются.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.