НовостиОбщество14 мая 2026 8:44

Школьники Саратовской области смогут пользоваться льготным проездом на каникулах

Льготная транспортная карта для школьников не отключается на лето
Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области на время школьных каникул действие льготной транспортной карты не прекращается. Если ребёнок имеет подтверждённый льготный статус и ещё не закончил обучение, карта будет работать при условии своевременной покупки поездок. Водитель или кондуктор вправе попросить предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Пополнить карту на 25 или 50 поездок можно через терминалы и приложение Сбербанка, в пунктах «ПлатежЦентр» в Саратове и Энгельсе, а также онлайн на сайтах «Онлайн ЖКХ» и «Саратовтк.рф». Льготникам с правом на бесплатный проезд пополнять карту не нужно — это происходит автоматически.

Завершить пополнение на текущий месяц нужно сегодня, 14 мая. Завтра начнётся покупка поездок на июнь. По вопросам работы карты работает «горячая линия»: 8 (8452) 39-03-53.