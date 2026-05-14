Панков рассказал, в каких сёлах Турковского района установят ФАПы

Депутат Госдумы Николай Панков, работая в Турковском районе, побывал в селе Боцманово. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это село небольшое, и его жителям нужно особое внимание. В том числе, по созданию хороших условий для медицинской помощи.

Отмечу, фельдшер в селе замечательный. Жители говорят – в любое время дня и ночи придёт и окажет помощь. Вот только ФАП находится в неудобном приспособленном помещении – в бывшем сельсовете. Его предоставили, когда старое здание ФАПа окончательно развалилось.

С жителями говорили о том, что в селе нужен новый ФАП с современным оборудованием. Эта проблема уже решается. Ранее обращался в Минздрав области с просьбой о возведении модульных ФАПов в районе.

Они будут установлены в сёлах:

- Боцманово;

- Дмитриевка;

- Бороно-Михайловка;

- Студенка;

- в селе Рязанка будет создано отделение врача общей практики.

Место для установки ФАПа выбрали вместе с жителями. Важно подумать и о подготовке молодых медиков. А опытный фельдшер может быть наставником. Главное, чтобы медработники получали достойную зарплату и все положенные надбавки. И были обеспечены жильём. Тогда люди захотят здесь жить и работать», - подчеркнул Николай Панков.