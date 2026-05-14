В Пугачёве построят завод по переработке овощей и фруктов

На инвестиционном комитете при губернаторе Саратовской области представили проект строительства производственно-складского комплекса в Пугачёве. Компания «Натуральные продукты», работающая с 2022 года и имеющая контракты с крупными федеральными сетями («Магнит», «Лента», «Светофор»), планирует построить предприятие по переработке плодоовощной продукции.

Сейчас у компании есть производство в Саратове мощностью 4 тысячи тонн в год. Новый комплекс позволит расширить ассортимент, увеличить мощность и улучшить качество продукции. Проект рассчитан на 2026–2034 годы и включает четыре очереди строительства.

«Общая мощность нового предприятия составит порядка 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Объём инвестиций — 2,4 млрд рублей», — сообщил министр инвестиционной политики Александр Марченко. Проект может стать крупным перерабатывающим центром для всего региона.