Лицеисты ФТЛ №1 погрузились в историю полёта Гагарина в Парке покорителей космоса

Физико-технический лицей №1 провёл для своих воспитанников масштабную образовательную программу «Первые в науке: День олимпиадника» в Парке покорителей космоса. Ведущее учебное заведение региона организовало специальный маршрут, который связал фундаментальные знания лицеистов с историей практического освоения космоса. Путевая экскурсия от порога лицея рассказала ученикам о «саратовском следе» в судьбе Юрия Гагарина — от учёбы в индустриальном техникуме до занятий в местном аэроклубе.

В ходе посещения мемориально-образовательного комплекса лицеисты изучили стенограмму 108-минутного полёта, увидели легендарный автобус ЛАЗ-695Б и 70-метровую информационную стену об истории космической мысли — от Циолковского и Королёва до современных достижений. Финальной точкой стал осмотр копии спускаемого аппарата корабля «Восток-1», где на фоне панорамы Волги лицеисты обсуждали физические аспекты возвращения объекта из космоса в атмосферу.

«Для учеников ФТЛ космонавтика — это не просто страницы учебника истории, это триумф точных наук. Мы хотим показать нашим олимпиадникам, что их сегодняшние успехи в физике, астрономии и математике — это фундамент для будущих открытий мирового масштаба», — отметила заместитель директора лицея Екатерина Закирова. Программа стала ярким примером связи теории и практики.