Пять районов получат 21 млн рублей на ремонт систем водоснабжения

Губернатор Роман Бусаргин объявил о дополнительном финансировании на модернизацию систем водоснабжения в пяти районах. Из резервного фонда выделено более 21 млн рублей. В селе Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского района капитально отремонтируют скважину, которая снабжает водой 150 домов и 8 социальных объектов. В Екатериновском районе восстановят артезианскую скважину 1978 года в селе Переезд — сейчас она работает лишь частично.

В Калининском районе реконструируют системы водоснабжения, построенные ещё в 70-80-х годах. В селе Малая Екатериновка (более 460 жителей) обновят скважину и установят дополнительную водонапорную башню. В хуторе Круглый заменят 1 км водопроводной магистрали и башню «Рожновского». В Краснопартизанском районе отремонтируют сети и устроят водозабор в селе Подшибаловка. В Ровенском районе приведут в порядок повреждённую кровлю водозабора.

Работы направлены на обеспечение стабильного водоснабжения и улучшение качества жизни в небольших населённых пунктах. Глава региона подчеркнул, что поддержка районов продолжается на системной основе. Ремонтные работы начнутся после проведения необходимых процедур. Жители сёл получат бесперебойный доступ к чистой воде.