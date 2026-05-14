Делегация Саратовской области участвует в сессии по здоровому образу жизни

В Москве стартовала проектно-аналитическая сессия Федерального проектного комитета «Здоровый и активный образ жизни». Мероприятие проходит в рамках флагманского проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог» и включено в программу XXI Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Саратовскую область представляет делегация из трёх человек: заместитель главы администрации Татищевского района Рамис Горяев (участник программы «Наши герои»), глава Каменского МО Красноармейского района Анжелика Миронова и руководитель аппарата Терновского МО Энгельсского района Наталья Черткова.

Ключевая задача сессии — объединить экспертный потенциал регионов для выработки практических инициатив по популяризации здорового образа жизни и увеличению физической активности граждан. По итогам участники сформируют предложения для федеральных органов власти и рекомендации для внедрения лучших практик на муниципальном уровне.

Рамис Горяев отметил, что здоровый образ жизни и патриотическое воспитание неразрывно связаны. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов подчеркнул значимость регулярного участия муниципалитетов в федеральных проектах для внедрения современных практик.