НовостиОбщество14 мая 2026 8:06

В Саратовской области с 15 мая вводят особый противопожарный режим

В Саратовской области запретят жарить шашлыки на природе с 15 мая
Источник:kp.ru

Губернатор Роман Бусаргин утвердил введение особого противопожарного режима в Саратовской области с 15 мая 2026 года. Меры затронут населенные пункты, находящиеся под угрозой лесных пожаров, и территории детских оздоровительных лагерей. На этих участках будет запрещено разведение костров, сжигание отходов, посещение лесов, использование мангалов и других устройств с открытым огнем.

Исключение сделано только для предприятий общественного питания. Также под запрет попадет сжигание мусора и сухой растительности. Решение принято для предотвращения пожаров и защиты жизни и здоровья людей.

В случае нарушения режима предусмотрены административные штрафы. Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от любых действий, которые могут спровоцировать возгорание.