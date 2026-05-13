Под Саратовом из-за непогоды рухнула водонапорная башня

12 мая в населенном пункте Маянга, расположенном в Балаковском районе Саратовской области, сильные порывы ветра привели к падению водонапорной башни в Казенной части. Обрушение конструкции затронуло линии электропередач, в результате чего местные жители остались без электроснабжения.

Глава района Сергей Барулин немедленно отреагировал на происшествие: он дал распоряжение руководителю Быково-Отрогского муниципального образования отправиться на место инцидента, а также поручил Водоканалу приступить к восстановительным работам башни.

Энергетическая бригада уже занимается устранением последствий повреждений на электрических сетях. Аналогичным образом, в тот же день в городе Балаково из-за неблагоприятных погодных условий на улице Минской упавшее дерево было убрано силами сотрудников Комбината благоустройства.

Для оперативного информирования и решения вопросов жителей Балаково и Балаковского района функционирует круглосуточная единая дежурно-диспетчерская служба по телефонам: 39-00-14 или 39-00-34.