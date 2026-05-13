В Саратовской области засеяно более шестисот тысяч полей

Аграрный сектор Саратовской области успешно преодолевает трудности, вызванные беспрецедентными погодными условиями. За последние 76 лет столь интенсивные дожди в этот период стали редкостью, что вынудило местных фермеров начать посевную кампанию несколько позже плановых сроков. Тем не менее, объем засеянных яровых культур уже превысил 630 тысяч гектаров.

Для проведения весенних полевых работ мобилизовано более 38 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, в которой задействовано свыше 13 тысяч механизаторов.

Наибольший вклад в посевную кампанию внесли Романовский, Лысогорский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский и Дергачевский районы, обработавшие более трети всех площадей.

Распределение посевных площадей следующее: Зерновые культуры занимают 370 тысяч гектаров, из них пшеница – 100 тысяч гектаров. Ячмень посеян на 109 тысячах гектаров. Зернобобовыми культурами (горох, нут, чечевица) засеяно 122 тысячи гектаров. Технические культуры охватывают 251 тысячу гектаров, включая подсолнечник (180 тысяч гектаров) и сахарную свеклу (6,3 тысячи гектаров).

Картофель высажен на 193 гектарах, а под ранние овощи отведено 900 гектаров. Также активно ведутся работы по закладке многолетних насаждений. В Хвалынском районе уже заложено 48 гектаров интенсивных садов, и эти работы продолжаются. Питомники региона подготовили более 1,5 миллиона саженцев плодовых деревьев и 130 тысяч ягодных кустарников. Посевные площади озимых культур составили 1 миллион 138 тысяч гектаров, что на 14% превосходит показатели прошлого года. Экспертная оценка состояния озимых показывает, что 95% посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.