Операторы «большой четверки» и МАКС объединили усилия

Фото: Минцифры Саратовской области

Операторы связи и национальный мессенджер договорились о технологическом взаимодействии. Что это значит для пользователей?

Удобная сортировка: сообщения от компаний и коды подтверждения теперь будут приходить прямо в МАКС. Чтобы не теряться в потоке, сообщения автоматически распределятся по двум защищенным папкам: «Коды подтверждения» «Полезные уведомления» Обе папки получат специальный знак верификации — подделку исключили. Повышенная безопасность: Самые важные уведомления будут приходить только на то устройство, которое вы сами укажете как «доверенное».

Технологию уже успешно протестировали совместно с Минцифры России.