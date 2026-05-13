XXXIX Собиновский музыкальный фестиваль: события, которые нельзя пропустить

С 20 мая по 7 июня 2026 года на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета пройдёт XXXIX Международный Собиновский музыкальный фестиваль.

В этом году фестиваль приурочен к 120-летнему юбилею Дмитрия Шостаковича – выдающегося композитора, вошедшего в историю мировой музыки как классик и новатор ХХ века.

В рамках фестиваля состоится:

Концерт-открытие с симфоническими и ораториальными произведениями Шостаковича: «Траурно триумфальная прелюдия», Симфония № 9 и вокально симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» в театрализованной постановке 20 мая 2026, 18:30

Балет «Супер Золушка» С.Прокофьева В главных партиях: ведущая солистка Саратовского академического театра оперы и балета Миу Сибагаки (Золушка) и премьер Музыкального театра Республики Карелия Антон Дьячок (Принц) 21 мая 2026, 18:30

Гастроли Воронежского театра оперы и балета — в программе одноактный балет Шостаковича «Барышня и хулиган» и Гала концерт «Фокин гала» с фрагментами легендарных «Русских сезонов» Дягилева 22 мая 2026, 18:30

Опера «Пётр Первый» А.Петрова В главных партиях: солистка Московского Музыкального театра «Амадей" лауреат Международных конкурсов Ольга Дё (Екатерина) и солист Саратовского академического театра оперы и балета Алексей Смирнов (Пётр Первый) 24 мая 2026, 17:00

Балет «Медный всадник» Р.Глиэра В главных партиях — солисты Московского академического Музыкального театра им. Н. Сац лауреаты международных конкурсов Феличия Русу (Параша) и Тимур Куаталиев (Евгений). 26 мая 2026, 18:30

Опера «Укрощение строптивой» В.Шебалина В главных партиях: солисты Саратовского академического театра оперы и балета лауреат Международных конкурсов Анна Шахова (Катарина) и Алексей Смирнов (Петруччио). Перед показом спектакля состоится лекторий доктора филологических наук Кирилла Захарова. 28 мая 2026, 18:30

Балет «Ромео и Джульетта» С.Прокофьева В главных партиях: прима-балерина и премьер Государственного академического Большого театра России заслуженные артисты России Евгения Образцова (Джульетта) и Артем Овчаренко (Ромео). 29 мая 2026, 18:30

Концерт «В джазовом настроении» Концерт Юлианы Рогачевой и инструментального квартета Алексея Чернакова. 30 мая 2026, 17:00

Балет «Приключения Буратино» 31 мая 2026, 11:00

Опера «Повесть о настоящем человеке» С.Прокофьева В главных партиях – солист Государственного академического Большого театра России Андрей Потатурин (Алексей) и солистка Московского театра «Новая опера» лауреат международных конкурсов Ксения Нестеренко (Ольга). 2 июня 2026, 18:30

Конкурс Конкурсов вокалистов (3–5 июня) — традиционное состязание, которое проходит в рамках фестиваля с 1999 года. 3 июня 2026, 18:30 5 июня 2026, 18:30

Заключительный концерт с ариями из русской и зарубежной оперной классики в исполнении солистов театра и лауреатов конкурса. 7 июня 2026, 17:00