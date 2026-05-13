Свыше пяти тысяч саратовских работников и предпринимателей вышли «из тени»

С начала текущего года пяти тысячам жителей Саратовской области удалось официально оформить свою трудовую деятельность. Эта инициатива, направленная на борьбу с нелегальным трудоустройством, охватила также предпринимателей и самозанятых граждан.

Как подчеркнули представители регионального министерства труда и социальной защиты, мероприятия по легализации неофициальных трудовых отношений активно проводятся на местах, в муниципальных образованиях. Координацией этой работы занимается специальная межведомственная комиссия, курирующая вопросы противодействия скрытой занятости.

Наиболее активно легализация происходит в секторах торговли, аграрного комплекса и строительства. Отдельное внимание уделяется компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками и охранной деятельностью, при наличии действующих лицензий. Для вовлечения работодателей в процесс официального оформления сотрудников министерство применяет разнообразные методы, начиная от проведения информационных мероприятий и заканчивая привлечением сотрудников надзорных ведомств.

Если же работодатель уклоняется от заключения официального трудового договора, работник имеет право обратиться в местную администрацию, Государственную инспекцию труда или сообщить о нарушении по телефону горячей линии министерства труда и социальной защиты Саратовской области: 8-800-775-21-09.