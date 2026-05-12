В Балакове гость украл мобильник у девушки во время застолья

В Балакове вечернее застолье обернулось для 18-летней девушки пропажей мобильного телефона. Днём 3 мая она распивала спиртные напитки у себя дома с малознакомым молодым человеком. После его ухода хозяйка обнаружила, что её смартфон стоимостью 10 тысяч рублей исчез. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балаковское» оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Правоохранители выяснили, что похищенный телефон злоумышленник сдал в один из городских ломбардов — оттуда гаджет был изъят.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при общении с малознакомыми людьми и не оставлять ценные вещи без присмотра.