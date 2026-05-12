В Саратове задержали грабителя, который похитил телефон и золотую цепочку

В Кировском районе Саратова по горячим следам задержан подозреваемый в двух грабежах. 8 мая в полицию обратился 41-летний саратовец, у которого неизвестный открыто похитил iPhone возле дома на Большой Садовой. Сотрудники ППС задержали 36-летнего жителя Энгельса, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно был судим.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый причастен ещё к одному преступлению. Он сорвал золотую цепочку стоимостью около 20 тысяч рублей с 63-летней прохожей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж). Похищенный телефон уже возвращён владельцу, местонахождение цепочки устанавливается.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного.