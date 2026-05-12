Соседка избила женщину пластиковой щёткой в коммуналке Саратова

В посёлке Солнечный Саратова конфликт двух соседок по коммунальной квартире перерос в уголовное дело. 25 февраля в ванной комнате 57-летняя жительница получила телесные повреждения от соседки, которая использовала в качестве оружия пластиковую массажную щётку. Поводом для агрессии стало перекрытие воды во время принятия душа. Женщина пояснила полиции, что между ними давно сложились «сложные и неприязненные отношения».

После лечения пострадавшая прошла судебно-медицинскую экспертизу. У неё диагностировали ссадины и кровоподтёки на голове, что квалифицировано как лёгкий вред здоровью. Участковый доставил 36-летнюю подозреваемую в отдел полиции. Ранее женщина не была судима.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.