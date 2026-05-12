В Саратове ветераны и участники СВО вышли на лед в День Победы

9 мая 2026 года в ФОК «Кристаллик» прошло массовое катание на коньках, посвящённое 81-й годовщине Великой Победы. Участниками мероприятия стали ветераны боевых действий вместе со своими семьями, а также участники СВО, приехавшие в отпуск.

На лёд вышли дети и взрослые, а сама встреча прошла в тёплой, по-настоящему семейной атмосфере. Под песни военных лет гости общались, катались на коньках и проводили время вместе. Во время небольших перерывов участников угощали чаем и сладостями.

На мероприятии также присутствовали представители Фонда «Защитники Отечества», в том числе заместитель руководителя Андрей Владимирович Семёнов.

Организатором встречи выступила организация «Боевое братство Саратов». Инициатором и одним из организаторов мероприятия стал член организации, ветеран боевых действий Олег Юрьевич Шалыгин.

По словам участников, время на катке пролетело незаметно. В завершение встречи было сделано общее фото на память. Многие выразили надежду, что такие мероприятия будут проходить чаще и станут доброй традицией, объединяющей семьи, ветеранов и всех, кому важны память, поддержка и живое человеческое общение.