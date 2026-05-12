Блогеров Саратовской области зовут в «Министерство контента»

Блогеров из Саратовской области приглашают принять участие в треке «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Авторы смогут попробовать себя в шести направлениях: промышленность, агротехнологии, просвещение, международный туризм, здоровье, спорт и физкультура. Участие доступно без возрастных ограничений, заявку можно подать до 9 июня на цифровой платформе.

В прошлом году от Саратовской области на участие в треке было подано 108 заявок. Победительницей стала доцент кафедры СГМУ Анна Спиваковская. Каждое из шести направлений разработано совместно с профильным федеральным министерством и представляет собой полноценный практический кейс. Участники будут популяризировать российскую промышленность, достижения АПК, туристический потенциал страны, здоровый образ жизни и массовый спорт.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».