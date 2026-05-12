В Саратове возбуждено дело о халатности после нападения собаки на ребенка

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности после нападения безнадзорной собаки на ребенка. По поручению руководителя регионального СК Дмитрия Костина следственные органы начали расследование по части 1 статьи 293 УК РФ. 8 мая в поселке Лесопильный Заводского района безнадзорная собака укусила 12-летнего мальчика.

По версии следствия, причиной происшествия стало непринятие должностными лицами муниципальных органов власти надлежащих мер к организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ребенку оказывается медицинская помощь. Ход расследования поставлен на контроль.