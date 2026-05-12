НовостиОбщество12 мая 2026 9:53

Саратовские гребцы выиграли золото на Кубке мира в Венгрии

Фото: Федерация каноэ России

Саратовские гребцы блестяще выступили на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде. Александр Боц, воспитанник саратовской школы олимпийского резерва, стал победителем в каноэ-четверке на дистанции 500 метров.

Захар Петров, выступающий за Саратовскую область с прошлого года, завоевал сразу два золота: в каноэ-одиночке на 1000 метров и в каноэ-двойке на 500 метров (вместе с Иваном Штыль), опередив серебряных призеров Олимпийских игр.

Эти соревнования открыли новый олимпийский цикл и стали частью отбора на Летние Олимпийские игры 2028 года.