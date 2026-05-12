В Саратове появились новые «лежачие полицейские»

В Саратове установили новые искусственные дорожные неровности. «Лежачие полицейские» появились на улице Блинова, 27, на пересечении Прессовой и 5-го Нагорного проезда, в 1-м Тепличном проезде, дома 7 и 54, во 2-м Монтажном проезде, дома 44 и 41, на 2-й Речной, 27, а также на Родниковой, 43 и 62. Работы выполнены в рамках поручения главы города.

Ранее мэр Саратова Игорь Молчанов поручил профильному комитету взять на контроль наиболее аварийно-опасные участки дорог и оперативно реагировать на обращения жителей с просьбами ограничить скоростной режим. Установка «лежачих полицейских» — одна из мер по снижению аварийности.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим в местах установки новых неровностей.