Жители Комсомольского поселка пожаловались Панкову на суммы в платёжках за отопление

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями Комсомольского поселка в Саратове. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это неравнодушные люди, их любовь к району вызывает уважение. Приехал по обращению жильцов домов 1, 3 на Химической. Разговор получился честным и открытым.

Отмечу, жители улицы Химической сами создают уют: высаживают цветы, берегут территорию. Среди них встретил знакомых — работники «Оргсинтеза». Они вспомнили, как Вячеслав Володин лично вышел к людям и решил проблему с задержками зарплат.

На встрече жители рассказали, что каждое лето холодная вода не доходит до верхних этажей. Люди связывают это с поливом огородов в частном секторе. Это создает дополнительную нагрузку на водопровод. Сейчас начинается сезон, и жители справедливо опасаются вновь провести летние месяцы без воды. Ситуацию взял на контроль. Переговорю с ресурсоснабжающей организацией, чтобы найти решение.

Обсудили и вопрос, который объединяет многих. Суммы в платежках за отопление вызывают вопросы. Попросил квитанции, чтобы разобраться и защитить права граждан. В Балаково мы уже добивались перерасчета при перетопах.

Обсудили и обновление детской площадки, благоустройство двора. После ремонта районная администрация обещала жителям установить скамейки. Заводчане терпеливые, но требовательные. Скамейки должны появиться через два месяца. Вместе будем контролировать», - подчеркнул Николай Панков.