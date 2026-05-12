В Петровске над Медведицей открылась смотровая площадка

В Петровске над рекой Медведицей появилась смотровая площадка. В прошлом году это место благоустроили как часть самого длинного пешеходного маршрута среди малых городов области. Здесь установили лавочки, качели и арт-объекты. В этом году убрали поросль, закрывавшую вид на реку. Теперь открывается красивый пейзаж на пешеходный мост и на уток, которые зимуют в Петровске.

Рядом со смотровой площадкой предстоит завезти грунт, высадить саженцы и сделать пешеходные дорожки. Эти работы завершат после окончания замены водопровода по улице Панфилова. Новое общественное пространство станет точкой притяжения для горожан и гостей.

Вид на Медведицу теперь доступен всем желающим.