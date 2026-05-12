В Саратовской области выросло число ДТП с участием диких животных

В Саратовской области растет число ДТП с участием диких животных. За первый квартал 2026 года произошло 8 таких аварий, а только за майские праздники зафиксировано уже 6 (в Петровском, Гагаринском и Татищевском районах). Причина — естественная миграция молодых животных, которые осваивают свою территорию и чаще всего выбегают на дороги.

Водителям рекомендуют проявлять повышенную осторожность: следить за окрестностями, особенно в ночное время и сумерки, использовать дальний свет, снижать скорость при виде животного у дороги. Оставление места ДТП с диким животным — такое же нарушение, как и при любой другой аварии, за него грозит лишение прав. Порядок действий: включить аварийку, выставить знак, вызвать ДПС и скорую.

При наличии полиса ОСАГО ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании. Если полиса нет — по решению суда с владельца транспорта.