Саратовский триатлонист Денис Юров занял 3-е место на Чемпионате России

С 9 по 11 мая в Казани прошёл Чемпионат России по триатлону. Воспитанники Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратова показали отличные результаты.

В первый день соревнований в дисциплине «дуатлон-спринт» (бег 5 км + велогонка 20 км + бег 2,5 км) Денис Юров занял 3-е место, поднявшись на пьедестал почёта.

Во второй день состоялись эстафетные гонки. Команда Саратовской области в составе Владимира Пешкуна, Дениса Юрова и Никиты Киселева заняла 5-е место. Каждый участник поочерёдно преодолел дистанцию: бег 1 км + велогонка 5 км + бег 1 км.