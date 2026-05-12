Современная диагностика в Ершовской больнице: почти 22 тыс исследований за год

В Ершовскую районную больницу поступило современное лабораторное оборудование по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Фотометр и иммунофлуоресцентный анализатор позволяют проводить анализы на месте — без выезда в областной центр.

За год на новом оборудовании выполнено почти 22 тысячи исследований на ВИЧ, гепатиты, краснуху, гормоны и онкомаркеры. Это помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Особое внимание — кардиологии: анализатор определяет уровень сердечного тропонина — ключевого маркера инфаркта. За год провели 1,2 тысячи таких тестов, что позволяет врачам действовать быстро и спасать жизни.

Программа модернизации продлена до 2030 года в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».