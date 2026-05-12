В 17 муниципалитетах Саратовской области начался ремонт тротуаров

В 17 муниципалитетах Саратовской области стартовал масштабный ремонт тротуаров в рамках одной из региональных программ развития. К работам уже приступили в Александрово-Гайском, Балаковском, Воскресенском, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Краснокутском, Лысогорском, Краснопартизанском, Новобурасском, Петровском, Пугачёвском, Самойловском, Татищевском, Фёдоровском, Энгельсском районах, а также в посёлке Михайловский. В этом году планируется отремонтировать более 100 участков пешеходных дорожек — в общей сложности около 35 километров.

На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено 200 миллионов рублей. Средства до муниципалитетов доведены в полном объёме. Перед главами районов поставлена задача завершить работы в период строительного сезона, поэтому контроль за деятельностью подрядных организаций должен быть на постоянной основе.

Программа направлена на повышение комфорта и безопасности пешеходов в населённых пунктах области. Работы уже начались и будут продолжены в течение летне-осеннего периода. Сообщения о некачественном ремонте или срывах сроков принимаются профильными ведомствами.