В Парке покорителей космоса 16 мая пройдёт «Ночь музеев – 2026»

Фото: МинИнформ 64 Z

16 мая в Парке покорителей космоса в Саратовской области стартует масштабная культурно-образовательная акция «Ночь музеев – 2026». В этом году мероприятие пройдёт под девизом «Свет звезды выбора народов» и обещает стать ярким праздником дружбы, культурного обмена и творчества для жителей и гостей региона.

В 15:00 здесь состоится творческая встреча «Обратный билет», а в 16:00 начнётся большой концерт «Свет звезды выбора народов» с участием коллективов, представляющих все народы, проживающие в Саратовской области. В течение всей акции будут работать тематические «национальные дворики», где каждый сможет познакомиться с традициями разных регионов, попробовать блюда национальной кухни и принять участие в играх.

«Ночь музеев» — это не только возможность увидеть редкие экспонаты, но и шанс стать частью большого культурного события. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику света, искусства и дружбы.