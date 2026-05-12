В Саратовской области молодёжи рассказывают о сохранении исторической памяти

В Саратовской области в рамках всероссийской просветительской акции «День Великой Победы» Российское общество «Знание» проводит лекции, кинопоказы и встречи, посвящённые сохранению исторической памяти. Акция продлится с 19 апреля по 17 мая. Участниками мероприятий уже стали более 3500 представителей молодёжи. Площадками выступили школы, колледжи и вузы региона, включая СГТУ, СГУ, СГЮА, СГМУ и другие.

Зампред правительства Владимир Попов отметил, что интеграция просветительских проектов в учебную деятельность — системный подход, помогающий молодёжи отличать правду от лжи и сохранять гордость за подвиг предков. Директор филиала Общества «Знание» в области Алина Анисимова подчеркнула: задача лекторов — дать студентам и школьникам твёрдые нравственные ориентиры, честно рассказать о героизме, трагедии и геноциде советского народа.

На встречах выступают и участники СВО. Ветеран боевых действий Андрей Овечкин делится мотивацией, трудностями, а также важностью патриотизма, единства и семейной поддержки.