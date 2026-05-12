Саратовцы могут стать амбассадорами «Пушкинской карты»

Стартовал проект «Амбассадоры Пушкинской карты», который объединит молодежь со всей России. К участию приглашают молодых людей от 14 до 21 года: школьников, студентов колледжей и вузов, а также резидентов школ креативных индустрий. Конкурс проводится как индивидуально, так и в командах от 3 до 7 человек.

Прием заявок открыт до 11 мая 2026 года через чат-бот проекта в мессенджере MAX. Итоги подведут 15 сентября. Главный приз — звание «Амбассадор Пушкинской карты», возможность бесплатно посещать любое учреждение культуры страны в течение года, продвижение в соцсетях и участие в информационной кампании.

Проект инициирован министерством культуры Российской Федерации. Саратовцы могут стать амбассадорами и помогать продвигать «Пушкинскую карту» среди молодежи.