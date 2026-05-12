Денис Павлов единогласно избран главой Воскресенского района

12 мая на заседании Собрания Воскресенского муниципального района депутаты единогласно избрали главой района Дениса Павлова. Его кандидатура была представлена конкурсной комиссией. После голосования избранный глава принял присягу и приступил к своим обязанностям.

Денис Павлов сменил предыдущего руководителя муниципалитета. Основными задачами нового главы станут социально-экономическое развитие района, взаимодействие с региональными властями и решение вопросов местного значения.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области поздравило Дениса Павлова с избранием и пожелало успехов в работе на благо жителей Воскресенского района.