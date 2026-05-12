Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 8:50

Денис Павлов единогласно избран главой Воскресенского района

В Воскресенском районе избран новый глава: им стал Денис Павлов
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

12 мая на заседании Собрания Воскресенского муниципального района депутаты единогласно избрали главой района Дениса Павлова. Его кандидатура была представлена конкурсной комиссией. После голосования избранный глава принял присягу и приступил к своим обязанностям.

Денис Павлов сменил предыдущего руководителя муниципалитета. Основными задачами нового главы станут социально-экономическое развитие района, взаимодействие с региональными властями и решение вопросов местного значения.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области поздравило Дениса Павлова с избранием и пожелало успехов в работе на благо жителей Воскресенского района.