Школьники из Петровска победили в конкурсе «Без срока давности»

В московском Музее Победы наградили победителей Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности».

Среди 92 лучших школьников и студентов колледжей — ученики школы №8 города Петровска. Ксения Колядина победила в номинации «За участие в образовательно-просветительских мероприятиях». Илья Душаев представил исследовательскую работу «Рассчитанное зло: применение инженерно-физических принципов в планировании и осуществлении геноцида на оккупированной территории СССР».

Наставники ребят — учитель русского языка и литературы Татьяна Сторожева и учитель физики Ольга Андреева — получили благодарственные письма. Школьникам вручили дипломы и памятные подарки. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Саратовской области Андрей Денисов передал музею петровской школы № 8 землю Сталинграда.