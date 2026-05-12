В Энгельсе на улице Менделеева готовят последний приямок для прокладки труб

Фото: канал Максима Леонова

На улице Менделеева в Энгельсе продолжаются подготовительные работы для прокладки нового трубопровода методом горизонтально направленного бурения. Сейчас основные мероприятия проводятся в последнем приямке. Работы ведутся круглосуточно, чтобы ускорить процесс.

Завершена откачка стоков с придомовых территорий, специалисты приступили к осушению подвалов. Подача водоснабжения в городе восстановлена. В отдельных случаях наблюдается завоздушивание сетей. Специалисты уже приступили к стравливанию воздуха и наладке оборудования, чтобы обеспечить стабильную подачу воды во все дома.

Есть сообщения о ремонте насосного оборудования в одной из управляющих организаций. Ситуация будет устранена в ближайшее время.