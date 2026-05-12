Саратовскую молодёжь учат спасать жизни и управлять БПЛА

Вместо скучных лекций – управление дронами. Вместо абстрактных разговоров о патриотизме – тактическая медицина, где счет идет на секунды. В Саратовской области второй год гремит проект, который изменил представление о том, что такое «молодежная работа».

Речь о «Молодежном коворкинге «ZoV поколений» от Саратовского регионального отделения «Волонтёрская рота Боевого Братства». Если коротко: сюда приходят школьники и студенты, а уходят – осознанно готовые к любой ситуации люди.

Что там происходит?

Забудьте про школьные уроки ОБЖ. Здесь учат тому, что реально спасает жизнь:

— поставить турникет за минуту;

— сесть за пульт БПЛА и провести разведку;

— действовать в группе под давлением.

За 2025 год организаторы выдали 180 мероприятий – мастер-классов, полевых выходов, тренажерок. Охват перевалил за семь тысяч человек!

А еще – 600 тысяч рублей грантовых денег, выигранных в честной борьбе. Каждый рубль ушел на оборудование, беспилотники и манекены для отработки первой помощи.