Саратовцы передали очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В предверии Дня Великой Победы Саратовская региональная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны собрали совместно с активистами партийного проекта "Женское движение Единой России" "Бессмертный Полк" очередную партию гуманитарной помощь участникам специальной военной операции.

"Общими усилиями удалось собрать и укомплектовать:

- Маскировочные сети

- Лекарственные средства

- Продукты первой необходимости

- Средства личной гигиены,

- Продукты питания длительного хранения.

- Нательное белье.

Благодарны всем, кто принимает участие в поддержке наших бойцов, спасибо вам за отзывчивость и готовность помогать бойцам.

Весь собранный груз мы доставим в зону проведения специальной военной операции ближайшие время. Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление всего нашего народа и государства", - отметил руководитель Саратовской региональной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Дмитрий Спиридонов.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы