Военнослужащие с Запорожского направления поблагодарили волонтеров за маскировочные сети.

"Выражаем слова благодарности "Женскому движению Единой России" Саратовской области, "Саратовской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры" и сотрудницам спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии"!

Эту помощь по праву называют бесценной: маскировочные сети сохраняют жизни, делая технику и позиции невидимыми для вражеских разведчиков и дронов. Запомните: каждый ваш узел — это кирпичик в фундаменте нашей Победы. Примите нашу глубокую благодарность за ваше неравнодушие и доброту. Победа будет за нами!", - отметил боец.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".