В Энгельсе на 72 часа ввели гиперхлорирование воды

В Энгельсе ввели режим временного гиперхлорирования питьевой воды. По поручению главного санитарного врача Саратовской области, 72 часа содержание остаточного хлора перед подачей в сеть будет поддерживаться на уровне 1,2 мг/л. Водопроводная вода приобретет незначительный запах и привкус хлора. Ежедневно специалисты будут контролировать содержание хлора в распределительной сети.

Роспотребнадзор рекомендует употреблять гиперхлорированную воду после отстаивания и фильтрации, а для питья использовать свежекипяченую или бутилированную воду. Фрукты и овощи перед едой нужно мыть бутилированной или кипяченой водой, затем обдавать кипятком. Для купания детей воду следует кипятить и отстаивать (хлор улетучится). Детские бутылочки, соски и тарелки необходимо обдавать кипятком или кипятить 2-3 минуты. Аллергикам рекомендуется полностью отказаться от водопроводной воды, даже кипяченой, и использовать бутилированную.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит мониторинг качества воды после гиперхлорирования. Мера носит временный профилактический характер и направлена на предотвращение инфекций после аварии на коллекторе.