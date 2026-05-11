Вода в Энгельсе соответствует норме, но опасность гепатита А осталась

Роспотребнадзор предупреждает жителей Энгельса о рисках заражения кишечными инфекциями и гепатитом А из-за аварии на коллекторе. Специалисты ежедневно проверяют питьевую воду — все пробы соответствуют гигиеническим нормативам, однако угроза инфекций сохраняется. Жителей призывают кипятить воду не менее трех минут или перейти на бутилированную. Особое внимание — гигиене детей.

Авария на коллекторе на улице Менделеева произошла 30 апреля. Без воды остались свыше 15 тысяч человек. В городе введен режим ЧС, организован подвоз воды, работают бригады из соседних районов. Мониторинг качества воды продолжат до полного устранения последствий.

Губернатор пообещал вернуть воду после монтажа резервных коммуникаций. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.