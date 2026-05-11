Панков ждет инициатив и предложений от жителей для совместной работы

Депутат Госдумы Николай Панков предложил жителям начать совместную работу. Об этом он пишет в своем канале в мессенджере «Макс».

«В работе депутата важна помощь активных местных жителей. Вы всегда знаете ситуацию на местах и открыто говорите о проблемах. Помогаете контролировать реализацию важных проектов. По благоустройству, ремонту дорог, коммуникаций, социально важных объектов.

Приглашаю ответственных и неравнодушных людей, проживающих в 166 округе, начать совместную работу. На благо родного района и его жителей. Ваши инициативы и предложения помогут сделать районы нашего округа лучше и комфортнее для жизни.

Для связи и обсуждения присылайте ваши предложения:

на мою страницу ВКонтакте vk.ru/pankov.nv64

на почту pankov.nv@mail.ru.

Напомню, в 166 Балашовский избирательный округ входят следующие районы:

- Аркадакский

- Аткарский

- Балашовский

- Екатериновский

- Калининский

- Красноармейский

- Лысогорский

- Романовский

- Ртищевский

- Самойловский

- Турковский районы

- Заводской район Саратова», - пишет Николай Панков.