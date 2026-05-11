Панков ждет инициатив и предложений от жителей для совместной работы

Депутат Госдумы Николай Панков предложил жителям начать совместную работу. Об этом он пишет в своем канале в мессенджере «Макс».
«В работе депутата важна помощь активных местных жителей. Вы всегда знаете ситуацию на местах и открыто говорите о проблемах. Помогаете контролировать реализацию важных проектов. По благоустройству, ремонту дорог, коммуникаций, социально важных объектов.
Приглашаю ответственных и неравнодушных людей, проживающих в 166 округе, начать совместную работу. На благо родного района и его жителей. Ваши инициативы и предложения помогут сделать районы нашего округа лучше и комфортнее для жизни.
Для связи и обсуждения присылайте ваши предложения:
на мою страницу ВКонтакте vk.ru/pankov.nv64
на почту pankov.nv@mail.ru.
Напомню, в 166 Балашовский избирательный округ входят следующие районы:
- Аркадакский
- Аткарский
- Балашовский
- Екатериновский
- Калининский
- Красноармейский
- Лысогорский
- Романовский
- Ртищевский
- Самойловский
- Турковский районы
- Заводской район Саратова», - пишет Николай Панков.