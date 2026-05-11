В Саратовской области на 41% сократились факты жестокого обращения с детьми

На заседании штаба комиссии по делам несовершеннолетних подвели итоги профилактической работы за первый квартал 2026 года. Число семей, состоящих на учете, снизилось на 12,5% (с 1 473 до 1 289). Доля семей, снятых с учета в связи с улучшением ситуации, выросла с 66% до 75%. Количество преступлений против несовершеннолетних сократилось на 11,5%, а фактов жестокого обращения с детьми — на 41% (с 29 до 12). Все такие случаи взяты на контроль.

Особое внимание уделили организации летней занятости подростков. Им предложено участвовать в благоустройстве, ремонтных работах, трудиться вожатыми, лаборантами, администраторами. В 2026 году планируется трудоустроить не менее 5,7 тысячи несовершеннолетних. Для этого нужно обратиться в кадровый центр по месту жительства. В июне пройдет месячник антинаркотической направленности.

«Итоги первого квартала демонстрируют устойчивую положительную динамику: мы видим реальное снижение числа семей в СОП и сокращение преступлений против несовершеннолетних. Наша основная задача на лето — максимально охватить организованным досугом и трудоустройством подростков из группы риска, не допустить сезонного роста правонарушений и усилить межведомственный контроль», — подчеркнула председатель областной комиссии Анастасия Борода.