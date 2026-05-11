Саратовцев предупредили о сильном дожде с градом 12 мая

В Саратовской области ухудшатся погодные условия, предупреждает гидрометцентр. Ночью и днем 12 мая местами ожидается шквалистый ветер с порывами 15-20 м/с.

Также прогнозируют сильный дождь (15-49 мм), грозу и возможный град. В Саратове грозу ждут в ночные часы, днем вероятен град. Несмотря на непогоду, заметно потеплеет: ночью +9...+14°, днем +21...+26°.

До 12 мая местами в регионе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. Жителей призывают быть осторожными с открытым огнем. Синоптики советуют следить за обновлениями прогноза.