Дом на Некрасова, 49 в Саратове стал объектом культурного наследия

Здание на улице Некрасова, 49 в Саратове включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия муниципального значения. Это образец зодчества в эклектичном стиле, выразительность которому архитектор придал с помощью декора из кирпичной кладки. Предметом охраны признаны уникальные особенности дома: оформление входных проемов (один из них обрамлен каннелированными столбиками, поясками и замковым камнем), украшение оконных проемов, композиция из двух волют на главном фасаде.

Внутри здания сохранились металлическое ограждение лестницы, рифленые литые ступени и метлахская плитка. «Проведенная экспертиза подтвердила исключительную ценность этого объекта. Теперь закон защищает и выразительный кирпичный декор фасада, и сохранившееся внутреннее убранство», — отметил министр — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Собственники здания отныне обязаны следить за его состоянием и не допускать утраты исторических элементов. Дом стал примером устройства жилых зданий своего времени и теперь находится под охраной государства.