«Новые люди» провели фестиваль «Жить по-новому» в Малинках

Фото: Новые люди

В майские праздники коттеджный посёлок Малинки в Энгельсе стал площадкой семейного фестиваля «Жить по-новому», организованного при участии партии «Новые люди», фонда «Генезис» и ТСН «Малинки».

Фото: Новые люди

Музыка, DJ-сеты, выступления творческих коллективов и вечерняя дискотека под открытым небом собрали жителей посёлка, гостей города и представителей близлежащих СНТ. Фестиваль стал поводом выйти из рутины, провести день на свежем воздухе и познакомиться с новыми людьми.

Фото: Новые люди

Одной из ключевых площадок стала ярмарка местных производителей. Саратовские мастера и ремесленники представили изделия ручной работы и натуральную продукцию, а для многих участников это стало первым опытом публичной презентации своих проектов.

Фото: Новые люди

В рамках фестиваля партия «Новые люди» представила местное отделение в Малинках, которое возглавил Виктор Пантюков, и провела встречи с жителями, чтобы обсудить развитие территории и наметить дальнейшие шаги.

Фестиваль стал примером того, как локальные инициативы объединяют людей, создают пространство для общения и запускают новые проекты.