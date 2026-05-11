Время прибытия транспорта в Саратове можно узнать онлайн через чат-бот

В мессенджере MAX начал работу чат-бот «Транспорт Саратов», с помощью которого жители города могут узнать время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев на нужную остановку. Сервис позволяет планировать поездки, экономить время и получать актуальные данные в режиме онлайн. Для этого достаточно выбрать интересующую остановку в чат-боте.

Перейти к чат-боту можно по ссылке: https://max.ru/avtobus_saratov_bot. Информация о движении транспорта обновляется в реальном времени. Теперь пассажирам не придется гадать, когда придет следующий рейс.

Сервис разработан министерством транспорта Саратовской области для удобства горожан.