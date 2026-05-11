Технопарк «Саратов Диджитал» приглашает технологические компании

Технологические компании Саратовской области могут стать резидентами технопарка «Саратов Диджитал». Презентация площадки прошла во время Дней Саратовской области в ВЭБ.РФ. Резидентам доступны современные помещения, профессиональные сообщества, нетворкинг, технологическая инфраструктура и меры поддержки — как региональные, так и федеральные. Первая очередь технопарка площадью 11 тысяч квадратных метров расположена в центре Саратова, уже объединяет 15 инновационных компаний, а к 2029 году планируется расширение до 30 тысяч квадратных метров.

Технопарк стал востребованной событийной площадкой. В сентябре 2025 года здесь прошел II форум креативных индустрий «Креативный Саратов», посвященный моде. Мероприятие собрало более 400 участников: предпринимателей, федеральных экспертов и представителей власти. Форум завершился модным показом 100 образов от 10 ведущих саратовских брендов.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что технопарк активно развивается и привлекает новые компании. Стать резидентом могут технологические предприятия, заинтересованные в росте.