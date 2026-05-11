В Октябрьском районе Саратова 12 мая отключат газ

В Октябрьском районе Саратова 12 мая временно отключат газоснабжение.
Причина — проведение опрессовки коммуникаций специалистами АО «Саратовгаз». Под отключение попадают десятки жилых домов.
Газ отключат по следующим адресам:
- Большая Садовая, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 «а», 39, 41/1, 43/2, 45, 47, 49, 51/1, 52 «а», 52 «б», 53, 55, 57, 59, 61, 63, 71, 73, 81, 85;
- Политехническая, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 62/70, 74/82;
- 2-й Товарный проезд, 1, 2, 4, 5;
- 1-й Кольцевой проезд, 2 «а», 3, 4, 4 «а», 6, 6 «а», 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 «а», 15, 15 «а», 15 «б», 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/5, 45/7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 68, 70, 72;
- Ново-Астраханская, 1/35, 2/37, 3 «а», 4, 5, 6/32, 7, 7 «а», 7 «б», 8, 9, 10, 12;
- 3-й Товарный проезд, 1, 3, 5, 9;
- 4-й Товарный проезд, 2, 3, 4, 9, 10;
- 5-й Товарный проезд, 3, 4, 5 «а», 6, 6 «а», 7, 9.