Фото: канал Игоря Молчанова

Игорь Молчанов проверил ход работ в детском центре «Праздничный Саратов»

В детском центре «Праздничный Саратов» продолжаются работы по созданию современного пространства для детей. С 20 апреля ремонт идет в рамках национального проекта «Семья». В клубе работают хореографическое и вокальное отделения, кружки декоративно-прикладного творчества. Теперь для них появится полноценная площадка. Черновые работы завершены, сейчас согласовывают финишную отделку и цветовую палитру.

Открытие центра запланировано на 1 июня — в День защиты детей. Председателю городского комитета по культуре поручено сдать объект в срок. Впереди летние каникулы, и важно обеспечить детям полноценный досуг. Особый приоритет — качество. Всё, что делается для детей, должно быть сделано на совесть.

Ход работ проконтролировал глава Саратова Игорь Молчанов. Обновленный центр станет местом притяжения для юных жителей города.